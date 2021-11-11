الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

رياضة

مدرب الغزلان السوداء لـ«الدستور »: لقاء مصر «تحدٍ مثير».. وصلاح الأفضل عالميًا

بيدرو جونسفاليس،
بيدرو جونسفاليس، المدير الفنى لمنتخب أنجولا

 

أقر بيدرو جونسفاليس، المدير الفنى لمنتخب أنجولا، بصعوبة مواجهة منتخب بلاده مع المنتخب المصرى فى تصفيات مونديال ٢٠٢٢، فى ظل وجود محمد صلاح، معتبرًا إياه أفضل لاعبى العالم، إلى جانب البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة، الذى يعد من المدربين المميزين على مستوى «التكتيك».

وقال «جونسفاليس»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن منتخب مصر من أكثر المنتخبات ثباتًا فى المستوى داخل إفريقيا، فى ظل امتلاك مصر القدر الأكبر من الموارد والخبرات فى كرة القدم.

وأضاف: «واجهتنا ظروف صعبة فى المباراة الأولى، ولم يكن لدينا وقت كافٍ للاستعداد بشكل جيد لها، لكن بعد ذلك حظينا بفرصة جيدة لتطوير بعض السلبيات التى واجهتنا، وتكثيف العمل على بعض النواحى، لنتمكن من اختيار أفضل اللاعبين لتقديم الأدوار التى نحتاجها».

واعتبر أن «مواجهة مصر بالنسبة لنا تحدٍ مثير، نستطيع من خلاله تقييم مدى التطور الذى وصلنا له، لأن التحسن فى المستوى يظهر خلال مواجهات الفرق الأفضل، إنهم يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين». وأوضح أن «مواجهة اللاعبين الكبار مثل محمد صلاح تعد حافزًا كبيرًا لنا، لأنهم يحفزوننا على تقديم أفضل ما لدينا، ولكن فى النهاية كرة القدم لعبة جماعية، ونحن بحاجة للتركيز على العديد من العوامل لتحقيق نتيجة إيجابية، إذا حاولنا إيقاف محمد صلاح فقط، فلن تكون لدينا أى فرصة للفوز، علينا العمل على الجانبين الفردى والجماعى».

وشدد على أن «الدورى المصرى هو الأقوى فى إفريقيا، وأتابعه عن كثب، ومن الطبيعى أن يكون لديك هذا العدد من اللاعبين المميزين بسبب مثل هذه البطولات، وقد شاهدت مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة، وأعتقد أنها كانت فرصة ممتازة لكيروش لتحليل أداء لاعبى الفريقين عن قرب».

واعترف بأنه «فى الوقت الحالى لا نملك أى فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات، ولكن نحن نركز على تكوين فريق للمستقبل بإمكانه المنافسة على التأهل، وما قدمناه فى التصفيات مرضٍ إلى حد كبير فى ظل الأزمات التى نواجهها، خاصة الأزمة المالية التى يواجهها الاتحاد».

واختتم تصريحاته بالقول: «إذا كانت اختيارات جائزة الكرة الذهبية عادلة فإنها ستذهب لمحمد صلاح، إنه أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى، وكل مدربى العالم سيحبون وجوده فى فريقهم».

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