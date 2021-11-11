الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يصل كلية اللغة العربية بالدراسة لتدشين مجالس تقريب التراث

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل قبل قليل، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك والدكتور محمد فكري نائبه للوجه القبلي وفرع البنات، لمقر كلية اللغة العربية بالدراسة.

ومن المقرر أن يدشن رئيس جامعة الأزهر، مجالس تقريب التراث، والصالون الثقافي ورعاية الموهوبين، ومقر المكتب الإعلامي بالكلية.

واستقبل رئيس جامعة الأزهر، لدى وصوله الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الدكتور محمد فكري مجالس تقريب التراث الدكتور غانم السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

خالد عبدالغفار يدعو لإعادة القطع الأثرية التى غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

إثر تسرب غاز.. إصابة طفلين في حريق شقة سكنية في الوراق

السيطرة على حريق مخلفات فى أرض فضاء بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال