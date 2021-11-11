رئيس جامعة الأزهر يصل كلية اللغة العربية بالدراسة لتدشين مجالس تقريب التراث

وصل قبل قليل، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك والدكتور محمد فكري نائبه للوجه القبلي وفرع البنات، لمقر كلية اللغة العربية بالدراسة.

ومن المقرر أن يدشن رئيس جامعة الأزهر، مجالس تقريب التراث، والصالون الثقافي ورعاية الموهوبين، ومقر المكتب الإعلامي بالكلية.

واستقبل رئيس جامعة الأزهر، لدى وصوله الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.