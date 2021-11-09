الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يكشف كواليس عودة عمل مكتب قناة الجزيرة فى مصر

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض أعرب عن تخوفه من عودة مكتب قناة الجزيرة في مصر، موضحًا أن الجزيرة ستعمل بمعايير وأكواد واضحة، ولن تعود بسياساتها القديمة.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "قناة الجزيرة خرجت من مصر عندما تحولت إلى أداة وسلاح هدم في يد دول تريد تخريب البلد"، منوهًا بأن الآن أصبحت هناك حالة من التقارب والرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قابل أمير قطر تميم بن حمد على هامش قمة المناخ.

 

التفاصيل….

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