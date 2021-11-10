إحالة 5 أشخاص لفضيلة المفتي اغتصبوا طفلة وقتلوها بالدقهلية

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق 5 ‏متهمين "4 أشخاص، وسيدة" إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في قرار إعدامهم، بعد اتهامهم ‏باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا 10 سنوات والتي ‏تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوم من اختفائها بالدقهلية، وتبين أن وراء ‏ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم والذين خطفوا الطفلة بنت ابن عمهم واغتصبها ‏أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في الأرض ‏الزراعية جثة هامدة ومقيدة اليدين انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط ‏أرض زراعية‎ .‎

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة رئيس الدائرة السادسة ‏بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير عام 2022 للنطق ‏بالحكم.‏



وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بلاغ من إبراهيم ‏مصطفى عبد الله أبو العلا 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية ‏‏"20 النقعة" باختفاء ابنته فاطمة 10 سنوات، تلميذه بالصف الرابع الإبتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية"22 النقعة" واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى ‏‏"عبد الله أ."، 34 سنه عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب ‏الخلاف بينه وبين طليقته شقيقة المبلغ على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏



وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" علي جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه علي وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎ .‎

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وان الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎



وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله أ." ، 34 ‏سنه عامل زراعي وأشقائه ‏"جوده‏"، 38 سنة عامل زراعي، و‏"على‏"، 40 سنه، ‏وشهرته ‏"عزوز‏"، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعة، و‏"أحمد ا. ‏"، 20 سنه زوج ابنة شقيقة ‏المتهم الأول، ومقيم قرية 30 بصار بالإضافة ‏"سمسمه خ. ف. ‏"، ربة منزل، 19 سنة زوجة ‏المتهم الأول ‎‏.‏