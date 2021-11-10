إحالة 5 أشخاص لفضيلة المفتي اغتصبوا طفلة وقتلوها بالدقهلية
قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق 5 متهمين "4 أشخاص، وسيدة" إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في قرار إعدامهم، بعد اتهامهم باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا 10 سنوات والتي تم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوم من اختفائها بالدقهلية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم والذين خطفوا الطفلة بنت ابن عمهم واغتصبها أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في الأرض الزراعية جثة هامدة ومقيدة اليدين انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط أرض زراعية .
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة رئيس الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، وحدد جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير عام 2022 للنطق بالحكم.
وتعود الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بلاغ من إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم قرية "20 النقعة" باختفاء ابنته فاطمة 10 سنوات، تلميذه بالصف الرابع الإبتدائي أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية"22 النقعة" واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى "عبد الله أ."، 34 سنه عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أنه وراء اختطاف ابنته بسبب الخلاف بينه وبين طليقته شقيقة المبلغ على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق، وتم ضبطه وقتها ونفي قيامه باختطاف الطفلة.
وعثر مزارع يوم 14 يناير 2019 أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" علي جثة طفلة وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين للباحث أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين وملقاه علي وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة .
وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة الخنق وان الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا للسائل في رحم الطفلة.
وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله أ." ، 34 سنه عامل زراعي وأشقائه "جوده"، 38 سنة عامل زراعي، و"على"، 40 سنه، وشهرته "عزوز"، ومقيمون جميعا بقرية 20 النقعة، و"أحمد ا. "، 20 سنه زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، ومقيم قرية 30 بصار بالإضافة "سمسمه خ. ف. "، ربة منزل، 19 سنة زوجة المتهم الأول .