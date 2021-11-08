الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن عام لعاطل ووالده بتهمة ممارسة أعمال البلطجة في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل ووالده بالسجن لمدة عاما، بعد اتهامهما باستعراض القوة وإصابة شخص مع مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية بعد التصالح مع المجني عليه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد راضون ابراهيم، وعصام محمد عبد العزيز، وياسر نصر صديق وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1204 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بمشاجرة بقرية الحرابي بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية اول، قيام كل من إ.م، ف، عاطل، ووالده م.ف.ع، باستعراضهم القوة بالعنف ضد المجني عليه م.ال.ح، خلال حيازتهم سلاح ناري فرد خرطوش وتشاجروا مع أهلية المجني عليه، مما أحدث تكدير وأمن وسلامة أهالي منطقة قرية الحرابي وتعريض حياتهم للخطر وإصابة المجني عليه بطلقة في الرقبة وذلك بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

الجنايات عرض المواطنين مدير عاطل الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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