الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مصر تنتهج مسارا تنمويا».. رسائل السيسي في معرض النقل الذكي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته. 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار  "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف أنواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر  في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

وترصد «الدستور» رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي من مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا. 

مصر تنتهج مسارا تنمويًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنتهج مساراً تنموياً شاملاً مدعوماً بارادة وقرار سياسي من أعلى مستوى، وفي إطار استقرار مكتمل الأركان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

نسعى لمزيد من التطور

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالشراكة مع شركة سينمز، متابعا: "نسعى لمزيد من التطور المثمر بين الدولة المصرية وشركة سينمز.. ونتمنى الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة في الوقت المحدد".

تعاون مع سيمنز في مجال الطاقة

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده جناح شركة سينمز في معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر: "كان لدينا تعاون سابق مع سينمز فى مجال الطاقة.. ونثق في الشركة وإمكانياتها والتعاون يتجدد في مجال النقل".

مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر تعاون السيسي وزارة مصر

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وائل لطفي

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