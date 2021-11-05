بعثة الأمم المتحدة تبدى أسفها على تصاعد العنف فى بغداد

أعربت بعثة الأمم المتحدة فى العراق، اليوم الجمعة، عن أسفها للأحداث الأخيرة التى حصلت فى بغداد، وقالت البعثة فى تدوينة لها عبر «تويتر»، أوردتها قناة الإخبارية العراقية: "تُعرب يونامي عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التى أعقبت ذلك فى بغداد اليوم".

ودعت البعثة الأطراف جميعها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق فى الاحتجاج السلمى، وأن تبقى المظاهرات سلمية.

وفى وقت سابق، أفاد مصدر أمنى بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.

وأكدت المصادر أن إطلاق نار متبادل وقع بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفي الكاظمى، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق فورى بشأن الاحتجاجات والاشتباكات مع الأمن فى العاصمة العراقية بغداد.

وأكد الكاظمي حرية التظاهر السلمي، داعيًا جميع الأطراف المشاركة في الاحتجاجات إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار.

وطالب قوات الأمن العراقية بالتعامل بمهنية مع المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات فى محيط المنطقة الخضراء.

وكان المتظاهرون، حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم العديد من السفارات، وتصدت لهم قوات الأمن، بينما استمر الكر والفر في محيط المنطقة.