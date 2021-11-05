بداية غير متوقعة.. محمد شريف يضرب الزمالك بالهدف الثالث

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الثالث في شباك الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من أليو ديانج ارتطمت بقدم إمام عاشور وارتدت من العارضة ثم أبوجبل وسكنت في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل وسددها معلول في منتصف المرمى.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية قبل أن يتابعها محمد شريف في الشباك.

المباراة بدأت قوية من جانب النادي الأهلي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك بالقمة 123.

