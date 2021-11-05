الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بداية غير متوقعة.. محمد شريف يضرب الزمالك بالهدف الثالث

جريدة الدستور

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الثالث في شباك الزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من أليو ديانج ارتطمت بقدم إمام عاشور وارتدت من العارضة ثم أبوجبل وسكنت في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل وسددها معلول في منتصف المرمى.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية قبل أن يتابعها محمد شريف في الشباك.

المباراة بدأت قوية من جانب النادي الأهلي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك بالقمة 123.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى