الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إقبال كبير على انتخابات المهن التمثيلية مع اقتراب غلق باب التصويت (صور)

الانتخابات
الانتخابات

امتلأت قاعة نادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم بعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك من أجل التصويت في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي التي تجري اليوم الجمعة، وذلك من أجل انتخاب 6 أعضاء جدد في مجلس النقابة التي يترأسها الدكتور أشرف زكي.

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وتواجد عدد كبير من الفنانين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت في الساعة الخامسة، مساء اليوم، على عكس الإقبال الضعيف الذي شهدته الانتخابات بداية من التاسعة صباحًا حتى عقب صلاة الجمعة.

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بينما استقبل الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، 15 مرشحًا، بينما بدأ في استقبال أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى أنه جلس أمام باب النقابة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلبية رغبات وطلبات المشرفين عليها من المستشارين.

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وكان من ضمن الحضور بشكل دائم من صباح اليوم الجمعة حتى إغلاق باب التصويت الفنانة رجاء حسين، والتي التف حولها الفنانون بشكل كبير من أجل أن يحصلوا على دعمها في الانتخابات.

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وشارك عدد كبير من الفنانين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية، وحرصوا على الحضور والمشاركة في الانتخابات، وكان في مقدمتهم كل من: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، والدكتور أحمد حلاوة، فيما حضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية مع بعض أسرهم؛ وذلك بحضور المرشحين وعددهم 15 مرشحًا، والذين يتسابقون على 6 مقاعد، أبرزهم: منير مكرم، أحمد سلامة، عزوز عادل، أيمن عزب، سامح بسيوني، هشام عطوة، وائل عبدالله، وغيرهم.

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كما تضم القائمة الكاملة لمرشحي انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية كلًا من: أشرف فؤاد، حسن علي، سميحة عبدالهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، وهاني عبدالهادي.

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