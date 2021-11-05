إنهاء خصومة بين 3 عائلات فى جلسة صلح بأطفيح (صور)

أشرفت مديرية أمن الجيزة، على عقد جلسة صلح بين ثلاث عائلات بمنطقة أطفيح، حيث شهدت الجلسة التي حضرها عدد كبير من أفراد العائلات بقرية القبابات بأطفيح، تقديم اثنين من عائلتين، الكفن لأفراد العائلة الثالثة، لإنهاء الخصومة والنزاع بينهم، وقبول الصلح.

جلسة صلح بأطفيح

وشارك في الجلسة عددًا من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وأعضاء من مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة المصالحات وكبار العائلات، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جلسة صلح بأطفيح

وأقر أفراد العائلات الثلاثة بالتصالح وانتهاء الخلاف بينهم، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عملية التصالح.