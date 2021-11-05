الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

متحدث عسكرى أوكرانى: لم نلحظ نشاطًا متزايدًا للقوات الروسية قرب الحدود

القوات الروسية
القوات الروسية

قال الناطق باسم هيئة حرس الحدود الأوكرانية المتحدث أندرى ديمتشينكو إنه قواته لم تلحظ أي نشاط عسكري روسي متزايد قرب الحدود الأوكرانية.


وأوضح المتحدث العسكري - في تصريح اليوم - أن حرس الحدود الأوكراني يراقب الوضع على الحدود وما يحدث بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية، "ولم نشهد أي تحركات أفراد أو معدات معادية بالقرب من الحدود الأوكرانية".


وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد ذكرت - يوم 30 أكتوبر الماضي - أن عددا من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بقلق إزاء ما تردد من ادعاءات عن استئناف حشود القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأنه بدأت ملاحظة هذه الحشود بعد استكمال روسيا لتدريبات عسكرية كبيرة مشتركة مع بيلاروس.


وفي المقابل ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ذلك - أمس - بالتأكيد أن تقارير وسائل الإعلام الغربية فيما يتعلق بهذا الشأن لا تتوافق مع الواقع، وأنها كاذبة تماما وتأتي في إطار حملة إعلامية أمريكية ضد روسيا.
 

 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، أنه من المقرر استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد- 19"، بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال لياشكو، في إفادة صحفية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم ، إنه "بحلول نهاية هذا الأسبوع، نتوقع استلام مليونين و930 ألف جرعة من لقاح موديرنا في إطار مبادرة كوفاكس العالمية".

وأضاف: “بشكل عام، تسلمت أوكرانيا أكثر من 26 مليون جرعة من اللقاح منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا”، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي، توجد 7.5 مليون جرعة متوفرة.

وقال وزير الصحة الأوكراني، إن بلاده سجلت 23 ألفًا و393 إصابة جديدة بكوفيد- 19، أمس ، ومنذ بدء الوباء، أصيب مليونان و997 ألفًا و86 شخصًا في أوكرانيا بفيروس كورونا، تعافى منهم مليونان و466 ألفًا و674 شخصًا، بينما توفي 69 ألفًا و447 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
 

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