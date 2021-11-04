الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: عدوان المليشيات الحوثية المستمر يثبت للعالم عدم رغبتها فى السلام

المليشيات الحوثية
المليشيات الحوثية

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن المليشيات الحوثية ومن خلال أعمالها العدوانية المستمرة تثبت للعالم أجمع عدم رغبتها في السلام وإيقاف الحرب، بل إنها تعمل وبكل وضوح على تنفيذ أجندات إيران في المنطقة من أجل إقلاق الأمن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى الجرائم الممنهجة، التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين بينهم نساء وأطفال.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس اليمنى، مساء اليوم، بوزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة اليمنى الفريق الركن صغير بن عزيز. للإطلاع على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمنى مسنوداً برجال المقاومة الشعبية الباسلة ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز.
وأشار الرئيس اليمنى، الى اهمية بذل الجهود وحشد الطاقات وتوحيد الصف، والاهتمام النوعي بالتدريب والتأهيل القتالي النوعي لأبطال الجيش ورجال المقاومة في سبيل مواجهة المليشيات الحوثية، وتخليص اليمن من شرورها وجرائمها التي ترتكبها من خلال استهدافها المستمر بمختلف الأسحلة الثقيلة والمتوسطة ضد المدنيين والنازحين في محافظة مأرب وباقي المحافظات.
ولفت إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور هذا النضال، وتلك التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش اليمنى في الجبهات، مؤكداً ان المشروع الوطني الكبير سينتصر لا محالة.

عدن الرئيس اليمني المليشيات الحوثية إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

مدبولى: نرحب باستثمارات الشركات اليابانية فى مصر ومستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة

قرار عاجل من النائب العام فى واقعة «سفاح الإسماعيلية»

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدًا الجمعة

«التضامن» تنسق مع منظمات المجتمع المدنى لإتاحة فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال