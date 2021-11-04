الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب عماد خليل يتقدم بسؤال بشأن تعيين أوائل كليات هندسة البترول

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

تقدم عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن سياسة الوزارة فى تعيين أوائل الخريجين من كليات هندسة البترول فى مختلف الجامعات المصرية.

وطرح «خليل» عدة أسئلة في الطلب المقدم للوزير البترول، أبرزها ما هي الإجراءات المتبعة لتعيين الموظفين واختيار العناصر للانضمام لشركات قطاع البترول؟، وما أسباب التوقف عن تعيين أوائل الخريجين من المتفوقين؟ وما الدور الذى تقوم به الوزراة لتدريب الطلبة للاستفادة منهم فى المستقبل؟

 

 

 

النائب عماد خليل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سؤال لوزير البترول سياسة الوزارة كليات هندسة البترول

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