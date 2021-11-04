النائب عماد خليل يتقدم بسؤال بشأن تعيين أوائل كليات هندسة البترول

تقدم عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن سياسة الوزارة فى تعيين أوائل الخريجين من كليات هندسة البترول فى مختلف الجامعات المصرية.

وطرح «خليل» عدة أسئلة في الطلب المقدم للوزير البترول، أبرزها ما هي الإجراءات المتبعة لتعيين الموظفين واختيار العناصر للانضمام لشركات قطاع البترول؟، وما أسباب التوقف عن تعيين أوائل الخريجين من المتفوقين؟ وما الدور الذى تقوم به الوزراة لتدريب الطلبة للاستفادة منهم فى المستقبل؟