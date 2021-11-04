الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر مقرا.. بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

مركز مكافحة الإرهاب
مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

أعلن اللواء أركان حرب محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، عن بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، بتوقيعه اتفاقية المقر بالإنابة عن مصر، والسفير عبد الرحيم القدميري، الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء بالإنابة عن تجمع الساحل والصحراء، في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيداً على الدور المصري المحورى فى محيطها القاري. 

مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكداً أنه تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

وألقى السفير محمد كريم، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، كلمة هنأ فيها على إنشاء مركز الساحل والصحراء، متمنيا أن يحقق رسالتة المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافة فى مواجهة الإرهاب.

مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبدالباسط، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كلمة أشار فيها إلى أن المنظمة تطورت أنشطتها وفاعلياتها فى عدة مجالات منها التنموى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها لخدمة المجتمع الإفريقي، حتى تطرقت إلى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب.

مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

وألقى السفير عبد الرحيم القدميري، الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء كلمة وجه فيها التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إنشاء مركز الساحل والصحراء.

وأشار القدميري إلى أن القيم التى يقوم عليها إنشاء المركز هى التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب وضرورة الكفاح الجماعى والفعال ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء بالقاهرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء
مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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