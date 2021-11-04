الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

بالخطوات.. كيفية تسجيل حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يمكن التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية من خلال عدد من الخطوات.

تسجيل حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج

وأوضحت الوزارة أنه يجب الدخول على موقع وزارة الصحة المخصص لتسجيل لقاح كورونا عبر الرابط التالي “هنا”.

يتم الضغط على أيقونة “التسجيل لطلب اللقاح”، ثم يتم اختيار الفئة حيث أن بوابة التسجيل تضم 4 اختيارات وهم "العاملين في القطاع الطبي، وتطعيم بغرض السفر، وأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، وأخيرًا فئات أخرى"، ويتم اختيار التطعيم من أجل السفر.

وتابعت: “يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع ومنها الاسم رباعيًا، مع الرقم القومي إذا كان عمره 16 عاما فأكثر، ورقم الهاتف المحمول، ويتم استكمال كافة البيانات حتى يتم الانتقال إلى الخطوة التالية، ثم يقوم السيستم بالتحقق من شخصية من قام بالتسجيل من خلال إرسال 4 أرقام على رقم هاتفه الشخصي الذي سجل من خلال للحصول على لقاح كورونا”.

وقالت إنه يتم استكمال كتابة البيانات المطلوبة، مثل اختيار مكان الذي يريد الحصول من خلاله على التطعيم، والمحافظة أيضًا، مشيرة إلى ضرورة الموافقة على كافة الشروط الخاصة بتلقي لقاح كورونا لإتمام الخطوة النهائية.

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وبعد الانتهاء من كافة الخطوات، تقوم وزارة الصحة والسكان بإرسال رسالة إلى الشخص الذي يرغب في تلقي لقاح كورونا، تتضمن الرسالة مدون بها رقم طلب التسجيل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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