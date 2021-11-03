السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر من سن 5 إلى 11 سنة

وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان اليوم، أن موافقتها على هذا الأمر، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق، حسب صحيفة الرياض.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار شمل الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وسبق أن وافقت المملكة على تسجيل لقاح "فايزر" في المملكة في ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله.