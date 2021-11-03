الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر من سن 5 إلى 11 سنة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

 

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان اليوم، أن موافقتها على هذا الأمر، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق، حسب صحيفة الرياض.

 

وأشارت الهيئة إلى أن القرار شمل الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

 

وسبق أن وافقت المملكة على تسجيل لقاح "فايزر" في المملكة في ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله.

يئة الغذاء والدواء السعودية السعودية لقاح فايزر كورونا فايزر الرياض

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وائل لطفي

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