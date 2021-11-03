الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا توصي بجرعات معززة لمن تلقوا لقاح جونسون المضاد لكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أوصت وكالة الأدوية الإيطالية بمنح جرعة معززة ضد (كوفيد- 19) من لقاحي (فايزر/ بيونتك) الأمريكي/ الألماني أو (موديرنا) الأمريكي لهؤلاء الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي.

وقالت الوكالة، حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ إن كل من تلقى اللقاح ذو الجرعة الواحدة، بغض النظر عن أعمارهم والبالغ عددهم 1.6 ملين شخص في إيطاليا، سيكون مؤهلاً لتلقي جرعة معززة.

كانت إيطاليا قد بدأت في تطعيم الفئات الضعيفة ومن تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا بجرعة ثالثة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما أن أكثر من 44.8 مليون إيطالي، أي ما يعادل نسبة 83 بالمائة من السكان فوق سن الـ 12 عامًا - قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

 

كورونا كوفيد الصحة اللقاح الأدوية

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