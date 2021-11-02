بشرى للدولتين|موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بالتفصيل

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. يدور في أذهان كثير من المواطنين المنتظرين السفر عن ميعاد فتح الطيران بين دولة مصر والمملكة السعودية، لكي تعود الحياة كما هي طبيعية، ازدادت عمليات البحث من قبل المهتمين عبر محرك البحث "جوجل" عقب تصريحات "الطيران المدني" بالمملكة العربية السعودية ببدء استعداد السعودية خلال الفترة الحالية فتح الطيران مع بعض الدول التي علقت المملكة السعودية الطيران معها، وسوف يتم فتح جميع المطارات في كامل طاقتها الاستيعابية لها.

ترصد "الدستور" آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

ينتظر كثير من المواطنين المصريين عودة الطيران الدولي مرة أخرى، لذلك يسألون عن ميعاد فتح الطيران بين دولة مصر والمملكة ، فالكثير منهم يرغب في العودة للمملكة وأن يعمل بها مرة أخرى، والبعض الآخر يرغبون في زيارة السعودية لتأدية فريضة العمرة أو فريضة الحج ، وبالرغم من الأخبار المبهجة التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني المواطنين ولكن لم يتم تحديد حتى وقتنا هذا موعد رسمي لفتح الطيران الدولي بين مصر والسعودية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية على ضرورة التوجه للمديرية من أجل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا والحصول عليه من قبل الوصول إلى مملكة السعودية ، وأيضا عمل المسحة قبل الذهاب وذلك لمنع فترة الانتظار وقتا طويلًا.

الشروط الكاملة للسفر إلى المملكة العربية السعودية

تساءل كثير من المواطنين عن ميعاد فتح الطيران بين دولة مصر والمملكة العربية السعودية، ومن جهة الحكومة السعودية بالمملكة سمحت للمواطنين أن يسافروا إلى المملكة العربية السعودية وذلك طبق مجموعة من الشروط اللازم توافرها والتي أهمها الآتي:



- أن يحصل المواطن على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمدين بالمملكة العربية السعودية.

- رفع كل ما يثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا خلال تطبيق "توكلنا".

- التعرض لفترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين وذلك قبل الدخول لأراضي المملكة.

- اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة مثل: ارتداء الكمامة واستخدام الكحوليات .