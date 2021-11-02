وزيرا خارجية كوريا وبريطانيا يناقشان كيفية التصدي لجائحة كورونا

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جيونج إوي-يونج مع نظيرته البريطانية ليز تروس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات كالتصدي لجائحة كورونا، وذلك على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو باسكتلندا.



وذكرت وكالة يونهاب -اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات بينهما في مجالات واسعة، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية وشؤون الدولة.



وأوضح أن جيونج طلب خلال الاجتماع اهتمام بريطانيا المستمر ودعمها لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية كعضو دائم في الأمم المتحدة، مضيفة أن مجلس الأمن وتروس أعربا عن دعمهما لجهود سول، فيما أعربت تروس عن أملها في استمرار التعاون بشأن القضايا العالمية مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك سبل التعامل مع تغير المناخ وأزمة فيروس كورونا.



يذكر أنه خلال الشهر الماضي التقى كبير مبعوثي كوريا الجنوبية جميع نظرائه من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن -الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا- حيث تكثف سول مساعيها للسلام لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار النووي المتوقف.