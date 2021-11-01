الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات: عدم قبول الكشف الطبي لعامل المقاولات لا يعني خروجه من نظام التأمين

مقاولات
مقاولات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات الجديد، فإن عدم لياقة العامل وفقا لنتيجة الكشف الطبي لممارسة مهنة المقاولات لا يعني عدم خروجه من نظام التأمين على عمال المقاولات ولكن يمكنه التقدم بطلب التأمين عليه بمهنة أخرى من المهن المنصوص عليها بالجدول رقم 6 مع إعادة عرضه على اللجنة الطبية.

وأوضحت الهيئة القومية، أنه يحق لعامل المقاولات الذى يتقدم للتأمين عليه أن يطالب بأن تكون مدة الاشتراك اعتبارا من الأول من يوليو 2016 ، حيث يحق له الاشتراك عن سنوات سابقة كانت فيها شهادة قياس المهارة سارية .

ويتم توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل ( نجار – سباك – كهربائي – نقاش – عمال الحفر – عمال التركيبات ...إلخ ) وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
 

خطوات التأمين 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز التأمين على عامل المقاولات إذا أراد ذلك.

وأضافت الهيئة، أنه يحق الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليا من خلال اتباع الخطوات التالية:-
1. التوجه لأقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

الرقم التأميني 

وأشارت الهيئة إلى أنه فى عدم الاستدلال على الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.
​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

الكشف الطبى اللائحة التنفيذية وزارة القوى العاملة قانون التامينات الجديد الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الرقم التأميني أعمال البناء قانون التأمينات المقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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