كوريا الجنوبية تسجل 1686 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 366 ألفًا و 386 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2858.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ41.14 مليون شخص، أو نحو 80.1% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 38.68 مليون شخص، أو75.3 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض.

وعلى صعيد آخر، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، على إقامة شراكة تكنولوجية فيما يتعلق بحياد الكربون؛ لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الهيدروجين، والطاقة الشمسية، وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، وبموجبها ستشارك أستراليا تقنيتها الخاصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) مع كوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "بارك كيونج-مي"- وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن الاتفاق جاء في إطار بيان مشترك أعلنه "مون" و"موريسون" بعد عقد قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن الشراكة سلطت الضوء على الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت "بارك"، أنه إذا استخدمت سول تقنية (CCUS) الأسترالية، فسيساعدها ذلك على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة كبيرة، لافتة إلى أن بلادها ستقدم الدعم إلى الشركات الكورية الجنوبية والشركات الأسترالية هذا العام من أجل استخدام الهيدروجين.

واتفق "مون" و"موريسون" على إمكانية تحقيق تعاون بين تقنية المركبات الكورية الجنوبية التي تعمل بالهيدروجين، والتقنية الأسترالية لإنتاج الطاقة الهيدروجينية.