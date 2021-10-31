الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد عبدالغفار: استيراد 26 مليون جرعة من لقاحات كورونا قريبًا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ لمتابعة جهود مواجهة كورونا وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس.


تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الموقف الحالي لتعاقد وتوريد اللقاحات، موضحا أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ نحو 72 مليون  جرعة، تم استهلاك وحو 38 مليون جرعة منها، لافتا إلى أن إجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نمو 34 مليون جرعة، كما نوه الوزير إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد نحو 26 مليون جرعة أخرى من لقاحات سينوفاك، وفايزر، واسترازينيكا، وموديرنا،  وجونسون آند جونسون، بالإضافة إلى المادة الخام لتصنيع لقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا  ليصل الإجمالي إلى نحو 98 مليون جرعة.
 

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