الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسن تحرش بفتاة واعتدى عليها بالضرب فى الغربية

فتاة
فتاة

حررت سيدة محضر يحمل رقم ١١٠٠٧ جنح قسم أول المحلة الكبرى، تتهم فيه أحد الأشخاص بالتحرش الجسدي بها والإعتداء عليها ضربا بالبوكس، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابتها بكدمات فى الوجه.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من السيدة " دينا . ا " التى تبلغ من العمر ٢٩ سنة ومقيمة بمنطقة أبو راضى، تعمل فنية تمريض تتهم فيه شخص يدعى " أحمد . ع " بالمعاش ومقيم بمنطقة الجمهورية بالتحرش بها جسديا والإعتداء عليها بالضرب المبرح.

 

وجاء فى بلاغ السيدة، أنها استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الشون عقب عودتها من عند الطبيب لمرض طفلها الصغير وجلست فى المقعد الأخير وكان المتهم بجوارها فشعرت بيديه تلامس جسدها، وعندما صرخت أنكر ما حدث وحاول الفرار والنزول سريعا من الميكروباص الا أنها جمعت قوتها وأمسكت به حينها قام المتهم بالاعتداء عليها ضربا بالبوكس فى وجهها وأنفها ما تسبب فى إصابتها بكدمات، وتم إقتياده إلى ديوان عام القسم ثم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامته.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، كما تم نقل السيدة الى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وإعداد تقرير طبي بحالة السيدة.

 

وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.

سيدة تتهم رجل بالتحرش الجسدي بها والأعتداء عليها ضربا بالبوكس أثناء أستقلالهم سيارة ميكروباص ادي إلى إصابتها بكدمات الوجه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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