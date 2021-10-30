محمد عبدالعاطي: وزير إفريقي قال لي «لو النيل اتقطع عنكم تموتوا»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن "أسبوع القاهرة للمياه" يعد مصدر لتهيئة الوعي الداخلي والخارجي، وإحاطة الجميع بموقف مصر من سد النهضة، وسبب الإصرار على رفض تخفيض حصة مصر من مياه النيل.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن "أسبوع مصر للمياه" يعتبر منصة دولية تصحح مفاهيم خطأ عن مصر، متابعًا: "مثلًا محطة بحر البقر بتقول للناس عندنا أزمة مياه وكل نقطة مياه بنعيد استخدامها وأن مصر لا تهدر المياه عشان محتاجة كل نقطة منها".

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