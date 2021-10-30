الكشف على 1717 حالة في قافلة طبية بقرية الصفاصيف لـ«صحة البحيرة»

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لأهالي قرية الصفاصيف بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أسفرت القافلة عن الكشف على 1717 مريض في جميع التخصصات.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة استطاعت على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لعدد 1717 مواطناً من أهالي القرية، تنوعت ما بين جميع التخصصات ( الباطنة 431 حالة، الأطفال 337 حالة، تنظيم الأسرة 37 حالة، النساء والتوليد 132 حالة، جراحة 190 حالة، مسالك 198 حالة،، أنف وأذن 170 حالة، عظام 222 حالة)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.