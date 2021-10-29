جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبرى الكيلو 21 لحل أزمة التكدس المرورى

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي لمتابعة انتهاء أزمة التكدس المروري أسفل الكوبري. وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف وإزالة الإشغالات أسفل الكوبري في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

جولة محافظ الإسكندرية

وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد موسي رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية.

جولة محافظ الإسكندرية

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بوضع نقطة ثابتة أسفل الكوبري اعتبارًا من اليوم تضم جميع الجهات التنفيذية المختصة والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والمرور، وذلك لمنع تواجد أي إشغالات أو تعديات مرة أخرى أسفل الكوبري.

جولة محافظ الإسكندرية



كما كلف المحافظ رئيس الحي بتشميع وغلق جميع المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات المخالفة التي تتعدى على حرم الطريق، وتتسبب في تواجد إشغالات بالمنطقة فورًا، مشددًا على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

جولة محافظ الإسكندرية

وأكد المحافظ أنه يتم التنسيق المستمر مع مديرية أمن الإسكندرية لمنع تواجد الإشغالات بالمنطقة. موضحًا أنه لن نسمح بعودة مثل تلك المخالفات مرة أخرى.