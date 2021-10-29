الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية أسفل كوبرى الكيلو 21 لحل أزمة التكدس المرورى

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة أسفل كوبري الكيلو 21 بحي العجمي لمتابعة انتهاء أزمة التكدس المروري أسفل الكوبري. وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف وإزالة الإشغالات أسفل الكوبري في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

IMG-20211029-WA0012
جولة محافظ الإسكندرية

وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد موسي رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية.

IMG-20211029-WA0011
جولة محافظ الإسكندرية

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بوضع نقطة ثابتة أسفل الكوبري اعتبارًا من اليوم تضم جميع الجهات التنفيذية المختصة والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق والمرور، وذلك لمنع تواجد أي إشغالات أو تعديات مرة أخرى أسفل الكوبري. 

IMG-20211029-WA0010
جولة محافظ الإسكندرية


كما كلف المحافظ رئيس الحي بتشميع وغلق جميع المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات المخالفة التي تتعدى على حرم الطريق، وتتسبب في تواجد إشغالات بالمنطقة فورًا، مشددًا على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

IMG-20211029-WA0009
جولة محافظ الإسكندرية

وأكد المحافظ أنه يتم التنسيق المستمر مع مديرية أمن الإسكندرية لمنع تواجد الإشغالات بالمنطقة. موضحًا أنه لن نسمح بعودة مثل تلك المخالفات مرة أخرى.

IMG-20211029-WA0008
جولة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية التكدس المروري شكاوى المواطنين حي العجمي الكوبري ك21

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

لماذا يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا قبل انتهاء 2021؟

بعد انفصاله عن جيجى حديد لضرب والدتها.. مَن هو الفنان زين مالك؟

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

قصة حب انتهت بفيديو فاضح.. تفاصيل إحالة شابين فى الدقهلية للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»