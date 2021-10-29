الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة قياسية فى وفيات كورونا بروسيا

كورونا بروسيا
كورونا بروسيا

سجلت روسيا اليوم الجمعة 1163 وفاة جديدة بكوفيد-19 هي الأعلى في يوم واحد وسط زيادة في عدد الإصابات دفعت المسئولين؛ لإعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق الجزئي.

وسجلت الوفيات أرقاما قياسية جديدة في تسعة أيام من الأحد عشر يوما الماضية.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا، إنه سجل 39849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي، بينها 7511 حالة في موسكو.

وستقوم روسيا بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وأعادت العاصمة موسكو فرض الإغلاق الجزئي اعتبارا من أمس الخميس مع السماح فقط للمتاجر الأساسية مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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