طبيب الأهلى يكشف حجم إصابة بيرسى تاو

تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

من جانبه، قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

أشار جاب الله إلى أن "تاو" سيخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح.



ويواصل الفريق تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وسام أبوعلي، مهاجم الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأ تنفيذه أمس، على هامش المران الجماعي للفريق.

وأضاف جاب الله أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وسام أبوعلي بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخرًا، لافتًا إلى أن وسام بدأ تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة.

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