الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لتشابه الاسم.. ارتفاع أسهم شركة كندية عقب تغيير «فيسبوك» اسمها إلى «ميتا»

تغير اسم فيسبوك إلى
تغير اسم فيسبوك إلى ميتا

ارتفع سهم شركة "ميتا ماتيريالز" في وقت متأخر من مساء الخميس، عقب إعلان شركة فيسبوك أنها ستغير اسمها إلى ميتا.

و"ميتا ماتيريالز" شركة لا علاقة لها بـ “فيسبوك”، وهي شركة كندية متخصصة في مجال علم المواد، وتقدم تقنيات مثل حجب لون معين من الضوء بشفافية، أو تسخين نافذة في السيارة بشكل غير مرئي.

وارتفع سهم الشركة الكندية بنسبة تصل إلى 25 %، بعدما كان التداول مرتفعا قبل إعلان "فيسبوك" تغيير اسمها بنسبة 4.8 %، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

 يذكر أن فيسبوك، أعلنت أمس الخميس، أنها ستغير اسمها إلى "ميتا"، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات كثيرة على مجموعة من الأصعدة، وأوضحت الشركة أن تغيير الاسم سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة.

وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك التنفيذي، في مؤتمر "كونيكت" السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر، وأوضح "إن اسم فيسبوك لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطا وثيقا بمنتج واحد"، وتواجه "فيسبوك" تدقيقا متزايدا من جانب الحكومة الأمريكية بشأن ممارساتها التجارية، وفقا للصحيفة ذاتها.

- شركات تجني فوائد تشابه الأسماء 

يجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجني فيها شركات عائدات وفوائد كبيرة من تشابه الأسماء التجارية، ففي أبريل 2019 ارتفعت مبيعات شركة اتصالات لاسلكية صينية صغيرة تدعى "زووم تكنولوجيز" بأكثر من 80 %، بالتزامن مع ظهور تطبيق زووم  للاتصال بالفيديو.

كما حققت شركة "كلوب هاوس ميديا" نموا في الأول من فبراير، بفعل تنامي اهتمام المستثمرين بتطبيق "كلوب هاوس"، وخاصة بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، لمتابعيه على تويتر، أنه سيطل عليهم من خلال التطبيق بذات اليوم.

فيسبوك ميتا ماتيريالز شركة كندية ميتا ارتفاع الأسهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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