«التعاون الخليجى» يبحث تعزيز العلاقات مع اليونان

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال لقائه بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليونان، في إطار زيارته إلى أثينا، تعزيز العلاقات الخليجية - اليونانية.

وبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية ومسيرة مجلس التعاون، والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة لتلبية طموحات شعوب دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد "الحجرف" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون واليونان في مختلف المجالات، حيث أحاط السفراء بنتائج اللقاءات التي عقدها في العاصمة أثينا، واستعرض معهم أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى مع الأصدقاء والشركاء لتحقيق ذلك.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم الثلاثاء، منسقة وزارة الخارجية الهولندية لشئون الخليج آنا ماري هايدن، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانييت ألبيردا، حيث جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون وجهوده فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الحوار واحترام حقوق الإنسان.

كما جرت - خلال اللقاء - مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أهمية تطوير وتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بين مجلس التعاون وهولندا لخدمة المصالح المشتركة.