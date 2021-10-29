أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

ردّ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، على شائعة وفاته، مشيرًا إلى أن تلك الشائعة الغرض منها إزعاج أسرته وجماهيره.

وقال مرتضى، في فيديو مسجل بثه عبر صفحاته الرسمية: "أنا الحمد لله بخير والمرض والصحة والموت حاجة بتاعت ربنا، والمقصود من الشائعة ليس مرتضى بل أسرة مرتضى وعائللته وجماهيره".

وأشار مرتضى إلى أنه تلقى رسالة من وزير الإعلام السابق أسامة هيكل يقول فيها: "صفحتى الشخصية مخترقة منذ أمس وتنشر أخبارًا كاذبة بعضها يتعلق بك ونرجو إعلان ذلك عبر صفحتك إن أمكن".

وطالب رئيس نادى الزمالك السابق الدولة بالتحرك لضبط مروجى الشائعات وبث الذعر بين الناس.

مصدر الشائعة

وانتشرت منذ ساعات شائعة وفاة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهو الخبر الذي تسبب في حالة من الجدل بين عدد من جماهير الزمالك المؤيدة لعودة الأخير لقيادة القلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل خبرًا يتضمن وفاة رئيس نادى الزمالك السابق، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وعلى الفور، ردت أمال فوزي، زوجة وزير الإعلام السابق، على الشائعة المنسوبة لزوجها، والتي أكدت أن الصفحة الشخصية لزوجها أسامة هيكل تم اختراقها، مضيفة: "عذرًا ونرجو الحذر من تسلم أي رسالة من حسابه لأنها مرسلة من الهاكر".

وعلى الرغم من النفي إلا أن الشائعة وجدت طريقها إلى السوشيال ميديا التي تداولتها دون التأكيد.

