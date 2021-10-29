وفاة مرتضى منصور.. شائعة هزت جماهير الزمالك

انتشرت منذ ساعات شائعة وفاة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهو الخبر الذي تسبب في حالة من الجدل بين عدد من جماهير الزمالك المؤيدة لعودة الأخير لقيادة القلعة البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل خبرًا يتضمن وفاة رئيس نادى الزمالك السابق، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية.

مرتضى منصور

وعلى الفور، ردت أمال فوزي، زوجة وزير الإعلام السابق، على الشائعة المنسوبة لزوجها، والتي أكدت أن الصفحة الشخصية لزوجها أسامة هيكل تم اختراقها، مضيفة: "عذرًا ونرجو الحذر من تسلم أي رسالة من حسابه لأنها مرسلة من الهاكر".

وعلى الرغم من النفي إلا أن الشائعة وجدت طريقها إلى السوشيال ميديا التي تداولتها دون التأكيد.