الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفاة مرتضى منصور.. شائعة هزت جماهير الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

انتشرت منذ ساعات شائعة وفاة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهو الخبر الذي تسبب في حالة من الجدل بين عدد من جماهير الزمالك المؤيدة لعودة الأخير لقيادة القلعة البيضاء. 

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل خبرًا يتضمن وفاة رئيس نادى الزمالك السابق، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية. 

مرتضى منصور

وعلى الفور، ردت أمال فوزي، زوجة وزير الإعلام السابق، على الشائعة المنسوبة لزوجها، والتي أكدت أن الصفحة الشخصية لزوجها أسامة هيكل تم اختراقها، مضيفة: "عذرًا ونرجو الحذر من تسلم أي رسالة من حسابه لأنها مرسلة من الهاكر".

وعلى الرغم من النفي إلا أن الشائعة وجدت طريقها إلى السوشيال ميديا التي تداولتها دون التأكيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

تكليف وزير التعليم العالى بالقيام بأعمال وزيرة الصحة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة