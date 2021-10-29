ما تريد معرفته عن اضطرابات الدم

تُعتبر اضطرابات الدم من المشكلات التي يغفلها البعض ويصعب تشخيصها، ولفهم اضطرابات الدم، من المفيد معرفة القليل عن الدم، فخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، كل منهم لديه وظائف مختلفة.

خلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين، كما أن خلايا الدم البيضاء تحارب العدوى، كما أنه تساعد الصفائح الدموية الدم على التجلط بعد الإصابة.

ماذا يحدث في اضطرابات الدم؟



وفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي، ففي كثير من اضطرابات الدم، لا توجد خلايا دم كافية، فعندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يسمى الأطباء هذا فقر الدم.

وفي بعض الأحيان يكون هناك عدد كبير جدًا من خلايا الدم المعينة، حيث يحتوي الدم على القليل جدًا أو الكثير من الأشياء التي يحتاجها للعمل بشكل طبيعي، مثل عامل التخثر.

ما هي أعراض اضطرابات الدم؟



يمكن أن تسبب اضطرابات الدم أعراضًا في أي مكان في الجسم، حيث تشمل بعض الأعراض ومنها، التعبو الضعف، ضيق في التنفس، حمى، نزيف، جلطات الدم، بالإضافة إلى تورم الغدد الليمفاوية.

وتعتمد الأعراض على نوع اضطراب الدم وأي جزء من الدم لا يعمل بشكل طبيعي، حيث يمكن أن تسبب هذه الأعراض في معرفة السبب وكيفية العلاج.

ما الذي يسبب اضطرابات الدم؟



وهناك عدة أنواع مختلفة من الأسباب، فوفقًا لما ذكره الأطباء، فالعديد من اضطرابات الدم وراثية وتنتقل من جيل إلى جيل، يحدث بعضها نتيجة لأمراض أخرى.



يحدث بعضها كأثر جانبي لبعض الأدوية أو عندما لا يحصل الناس على ما يكفي من بعض العناصر الغذائية في وجباتهم الغذائية، وأحيانًا لا يعرف الأطباء السبب.

وأشار الأطباء إلى أن هناك أنواع عديدة من فقر الدم، منها الناجم عن نقص الحديد وهو مرض شائع يحدث عندما لا يكون لدى الناس ما يكفي من الحديد.

وأوضح الأطباء، أن الجسم يحتاج إلى الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، فقد يحدث هذا النوع من فقر الدم إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد في الطعام الذي تتناوله.

وفي بعض الأحيان تؤدي الحالات الصحية الأخرى إلى هذا النوع من فقر الدم، وقد تشمل العلاجات مكملات الحديد أو تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفي كثير من الأوقات يحتاج المريض لنقل الدم.

ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟



مرض فقر الدم المنجلي، هو اضطراب دم وراثي يحدث ذلك عندما يتسبب بروتين غير طبيعي في خلايا الدم الحمراء في جعلها صلبة ولزجة، حيث يتسبب ذلك في موت الخلايا الحمراء غير الطبيعية مسببة بذلك فقر الدم.



ويمكن أن تتعثر أيضًا في الأوعية الدموية الصغيرة لتسبب الألم أو السكتة الدماغية أو مشاكل أخرى، حيث يمكن أن تساعد الأدوية في منع هذه المضاعفات.

«التلاسيمية» اضطرابات دموية موروثة:



اضطرابات الدم التلاسيمية، تحدث عندما يتسبب الجين المعيب في جعل الجسم ينتج القليل جدًا من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.

لا يحتاج بعض المصابين بهذا الاضطراب، إلى العلاج، فقط يحتاج أشخاص آخرون إلى عمليات نقل دم وعلاج لإزالة الحديد الزائد ومكملات بفيتامين يسمى حمض الفوليك.