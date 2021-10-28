الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«وعظ الإسماعيلية» تختتم المرحلة الثانية من برنامج «قدوة وقيادة»

المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من برنامج «قدوة وقيادة»

اختتمت منطقة وعظ الإسماعيلية برنامج «قدوة وقيادة» لطلاب الجامعة، الذي نفذته بالتعاون مع جامعة قناة السويس؛ حيث حضر اختتام البرنامج الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور نائب رئيس جامعة قناة السويس وعدد من قيادات الجامعة والمنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ. 

وأكد «عامر» خلال كلمته أن البرنامج الذي ينفذ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر وإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يأتي في إطار التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية، مع التركيز على الشباب، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة. 

وأضاف الأمين العام المساعد للدعوة أن الأزهر الشريف يعمل على التعاون التام مع جميع المؤسسات المصرية والخارجية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات التي تواجه الوطن.

وأوضح عامر أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، والتلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجمهورية.

قدوة وقيادة جامعة قناة السويس سعيد عامر سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث قناة السويس

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وائل لطفي

عدو الفساد

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