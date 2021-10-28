محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتحسين فرص تشغيل الشباب بإطسا

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولات تعاون بين جمعية صلاح الدين الأيوبي وعدد من الشركات والجهات الاستشارية، لتحسين فرص التشغيل لدى الشباب، والذي سيتم تنفيذه بمركز اطسا، بقيمة ٣ ملايين جنيه، والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، تحت شعار "ابتدي".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والاستاذ أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والاستاذة ايمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس الجمعية، والاستاذ محمد رجب المدير التنفيذي للجمعية، ومسئولي الشركات والجهات الاستشارية.

وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الهدف من توقيع البروتوكولات معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال التشغيل، حيث تسهم في توعية عدد 1140 باحث عن العمل بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتوفير فرص تدريبية في المهارات الحياتية والسلوكية لعدد 570 مستفيد، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية فنية متخصصة لعدد 460 مستفيد سيحصلون على جميع الخدمات المقدمة، وتوظيف عدد 320 مستفيد كحد أدنى فرص عمل دائمة بالمصانع والشركات التي تم التعاقد معها، لافتاً أن المشروع يستهدف شرائح المجتمع بصفة عامة وبصفة خاصة الشباب العاطلين من الجنسين.

وأضاف، أن البروتوكول الأول تم توقيعه بين جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمركز البريطاني للتدريب، ويهدف الى تدريب عدد 115 مستفيد ومستفيدة من الشباب على أساسيات علم الكهرباء وتفسيرات الظواهر والقوانين الفيزيائية الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم في مبدأ عمل الدوائر والتوصيلات والعناصر الكهربائية المختلفة، وتعريفهم بخصائص وأنواع البطاريات والكوابل وأجهزة الفحص، فضلاً عن معرفتهم بأنظمة التكييف والتبريد، وعمل المقومات والمكثفات الكهربائية، كما يهدف البروتوكول الى تأهيل واكساب المتدربين مهارات العمل بالمصانع والمؤسسات والشركات التي لديها وظائف شاغرة، فضلاً عن توفير فرص العمل لنسبة 60% من المتدربين مع توثيق خطوات التدريب، إضافة لتوفير التأمين اللازم للعاملين بالشركات والمؤسسات والمصانع، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 96 ألف جنية.

كما تم توقيع البروتوكول الثاني بين جمعية صلاح الدين الأيوبي والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، ويهدف إلى تدريب عدد 115 مستفيد ومستفيدة من الشباب على مهارات أعمال الإنتاج لحياكة الملابس الجاهزة والمفروشات، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ملائمة بالمصانع والشركات والمؤسسات، حيث يسهم توقيع البروتوكول في توفير فرص عمل لنسبة 60% من المتدربين وتوثيق خطوات التدريب، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 144 ألف جنيه.

ويشمل البروتوكول الثالث تدريب عدد 115 من الشباب على مهارات الإشراف على خطوط الإنتاج لتمكينهم من الحصول فرص عمل ملائمة بالمصانع والمؤسسات والشركات، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 144 ألف جنيه.



كما تم توقيع البروتوكول الرابع بين جمعية صلاح الدين الأيوبي، وشركة يات لحلول التعليم، ويهدف الى تدريب عدد 570 مستفيد ومستفيدة على المهارات الحياتية والسلوكية وتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة عن ثقافة العمل بهدف تأهيل وإكساب المتدربين مهارات التعامل داخل بيئة العمل، من خلال توضيح قيمة وأهمية وتأثير اخلاقيات وقيم سلوكيات العامل داخل بيئة العمل، والتأكد من استعداد المتقدمين للحصول على التدريبات الفنية والحرفية والإدارية للعمل بالمصانع والمؤسسات والشركات التي لديها وظائف شاغرة، وتبلغ الإجمالية للعقد 287 ألف جنيه.

وتم توقيع البروتوكول الخامس بين جمعية صلاح الدين الأيوبي وشركة موف فور ورك للتدريب والاستشارات، ويهدف الى تدريب عدد 570 مستفيد ومستفيدة على مهارات التوجيه والإرشاد المهني وتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة عن ثقافة العمل بهدف تأهيل وإكساب المتدربين مهارات التعامل داخل بيئة العمل، من خلال توضيح قيمة وأهمية وتأثير أخلاقيات وقيم وسلوكيات العمل ، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 387 ألف جنية.

كما تم توقيع البروتوكول السادس مع تلك الشركة، لتدريب عدد 115 مستفيد ومستفيدة من الشباب للتدريب على مهارات مراقبين الجودة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل ملائمة بالمصانع والمؤسسات والشركات، وذلك من خلال تأهيل وتدريب هؤلاء الشباب وتقديم كافة الدعم لأصحاب لتلك المصانع، حيث يتم توفير فرص بنسبة 60% من المتدربين، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 144 ألف جنية.