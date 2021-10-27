الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. مناقشة «التاج» و«حكايات المماليك المصرية» على النيل الثقافية

غلافي الكتاب والرواية
غلافي الكتاب والرواية

يستضيف الإعلامي خالد منصور في حلقة اليوم من برنامج "كلمات" كل من الدكتورة عبير قورة وروايتها "التاج" والدكتور هاني حمزة وكتابه "حكايات المماليك المصرية"، وذلك في تمام الخامسة من مساء اليوم.

رواية "التاج" للكاتبة د. عبير قورة
رواية التاج هي رواية تحكي عن عائلة واحدة "عائلة التاج" وما يجري لها من أحداث في  عصرين مختلفين، العصر المملوكي ويرصد ما يحدث لعائلة أبي موسى التاج التاجر بالحسينية وابنه التاج الصغير، ويلقي هذا العصر الضوء على الكثير من المظالم والأهوال التي كانت تصيب البسطاء والأقليات والعامة في ذلك العصر، والعصر الحديث ويرصد ما حدث لعائلة فريد التاج من أزمات وتحديات في حدود سنة ميلادية.

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من أجواء الرواية:
في ليلة العُرس عندما اختلى بها ابن سعيد ورفع عنها الشربوش والنقاب المطرز بالذهب، كانت دموعها تزين وجهها كلآلئ صغيرة متناثرة، أجمل من كل البهرج الذي وضعته الماشطة على وجهها، لا يعرف لماذا كان يظن أنها لا تتكلم، لكنها نطقت بصوت كأنه صِيغ من ألمٍ صافٍ: 
"أنا أكلت ابني "
"وأنا قتلت المسيح"        

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عبير قورة

د. عبير صالح قورة من مواليد محافظة المنزلة الدقهلية حصلت على بكالوريوس العلوم والصيدلة سنة 1996، وليسانس الآداب قسم الفلسفة سنة 2002 من جامعة المنصورة، وهي باحثة مهتمة برصد التطورات الاجتماعية والسياسية وما أصاب اللغة العامية عبر عصور متتالية.
ورواية "التاج" هي الأولى للكاتبة التي انتهت من كتابة رواية جديدة بعنوان "الأسرى" وعدة قصص قصيرة

كتاب "حكايات المماليك المصرية للباحث د. هاني حمزة

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صدر عن دار العين كتاب "حكايات المماليك المصرية" للدكتور هاني حمزة، وتصميم الغلاف للفنان حلمي التوني.

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هاني حمزة


تتناول فصول الكتاب موضوعات سياسية؛ مثل مؤسسات الحكم من سلاطين المماليك أصحاب السلطة الدنيوية والخلفاء العباسيين أصحاب السلطة الدينية، وحربية كنهب الإسكندرية باسم الصليب، والانتقام المصري بغزو قبرص، ومن أدب الرحلات تتناول رحلات مصريين إلى الخارج شمالًا وغربّا، ورحلات أجانب إلى مصر لأغراض مختلفة؛ دبلوماسية أو لطلب العلم أو التجارة أو لزيارة الأماكن المقدسة.
د. هاني حمزة مؤرخ للعصر المملوكي حصل على الماجستير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتوراه من كلية الآثار جامعة القاهرة، في تاريخ العمارة المملوكية. سبق وصدر له عن دار "العين" أيضا كتاب "مصر المملوكية.. قراءة جديد". من جزئين.

الدكتور هاني حمزة الدكتورة عبير قورة كتاب حكايات المماليك المصرية رواية التاج الإعلامي خالد منصور قناة النيل الثقافية

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