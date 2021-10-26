الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طرق استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة (الرابط والكيفية)

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة يبحث عدد كبير عنها من المواطنيين يوميا، لذلك تستعرض “الدستور” في السطور التالية الرابط الرسمي للاستعلام والكيفية التي يجب اتباعها.

لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

يستطيع جميع مالكي السيارات الاطلاع على المخالفات المرورية في ظل التطور التكنولوجي الذي يحظى به كافة الدول حول دول العالم وذلك بدون الذهاب لمقرات الإدارة العامة للمرور، التابعين لها والتعامل مع الموظفين هناك بشكل مباشر، وأيضا الوجود في أماكن مزدحمة في ظل (كوفيد-19)، وذلك بإتباع الخطوات التالية عبر اللينك التالي https://ppo.gov.eg 

خطوات استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي

  • الخطوة الأولى: يجب تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، عبر اللينك التالي: اضغط هنـــــــــــــــــــــا
  • الخطوة الثانية: يجب اختيار خدمات نيابات المرور 2021.
  • الخطوة الثالثة: يجب تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة
  • الخطوة الرابعة: يجب وضع معلومات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها
  • الخطوة الخامسة: يجب كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة ارقام وحروف
  • الخطوة السادسة: يجب الضغط على خانة استعلام
  • الخطوة السابعة: يجب ظهور إجمالي قيمة المخالفات التي وقع فيها المواطن.


أنواع مخالفات المرور التي لا يجوز عليها التصالح


حدد قانون المرور الجديد الذي اعتمده مؤخرا أعضاء مجلس النواب أنواع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها لتعرض قائد السيارة والآخرين للخطر وهي:-

  • مخالفة الشخص القيادة تحت تأثير المخدر
  • مخالفة الشخص قيادة سيارة مطموسة الأرقام
  • مخالفة الشخص قيادة سيارة بدون فرامل
  • مخالفة الشخص قيادة سيارة بها أجهزة تنبيه غير مطابقة للمواصفات
  • مخالفة الشخص عدم الإبلاغ عن حوادث الطرق
  • مخالفة الشخص الاعتداء على رجال شرطة المرور
  • مخالفة الشخص التحميل العشوائي للسيارات الأجرة
  • مخالفة الشخص تعمد تعطيل حركة المرور
  • مخالفة الشخص حيازة أجهزة تكشف موقع الرادار
  • مخالفة الشخص حيازة أكثر من رخصة قيادة
  • مخالفة الشخص الامتناع عن تحميل الركاب لسيارات الأجرة.

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