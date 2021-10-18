يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن بوابة مصر الرقمية..موقع استعلام مخالفات المرور 2021، ويوفر موقع مصر الرقمية العديد من الخدمات التي تقدم إلى المواطن، وهي تظلم على مخالفات رخص المركبات، وسداد المخالفات، وتجديد رخص المركبات، وبدل فاقد رخصة المركبة، وبدل تالف رخصة المركبة، وتحرير توثيق عقد بيع مركبة، وتحرير توكيل إدارة مركبة، واستعلام عن مخالفات رخصة المركبة، والتأكد من صحة بيانات المركبة، وسداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

ويستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، إنهاء الخدمة التي يرغب فيها، بدون الحاجة إلى الإنتظار، ويقدم موقع «الدستور» كافة الخطوات التي تمكن المواطن المصري من الاستعلام عن مخالفات المرور، وسداد المخالفات، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير المنظومة التكنولوجية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، التي تقدم خدمات للمواطن المصري.

بوابة مصر الرقمية..موقع استعلام مخالفات المرور 2021

لديكم خلال الخطوات التالية كيفية الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، للاستعلام عن مخالفات المرور 2021، كما هو موضح بالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية، وهو https://digital.gov.eg/categories/5d961906dc360b2986377520.

- ثم الضغط على ايقونة استعلام عن مخالفات رخصة المركبة.

- وبعد ذلك كتابة نوع الرخصة ورقم اللوحة.

- ثم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

- ثم الضغط على أيقونة الدخول لحسابي.

خلال التقرير السابق يتمكن المواطن المصري من الدخول على بوابة مصر الرقمية..موقع استعلام مخالفات المرور 2021، والتسجيل في الموقع لمعرفة مخالفات رخصة المركبة، ويقدم الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات منها الأحوال المدنية، والتموين، والتوثيق، وقسم الدعم والمساعدة، وكيف تستخدم مصر الرقمية، وتقديم استفسار أو الشكاوي، وأيقونة عن مصر الرقمية، ويمكن للمواطن انشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.