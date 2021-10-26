ما تريد معرفته عن قانون الطوارئ

تصدرت حالة الطواريء وقانون الطوارىء تريند جوجل، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية.

ما معنى قانون الطواري؟

قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في ظروف واماكن محددة بفرض حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

قانون الطوارىء وفقا للدستور

وفقا للدستور فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

فترات تطبيق القانون

تم سن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980.

وأعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم مبارك، وكانت تجدد سنويا.

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ما بين إلغاء الطوارئ وعودتها من ثورة يناير وحتى 2013، عاد العمل بالقانون في أغسطس من نفس العام بسبب أحداث العنف والإرهاب، ليأتي دستور 2014 لينظم قانون الطوارىء، وتنص المادة 154 على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع الالزام بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها، ولا تتجاوز مدة الطوارىء عن ثلاثة اشهر، وإذا تم الجديد لابد من موافقة ثلثي المجلس.

إلغاء الطوارئ

بعد الحوادث الإرهابية وفرض الطوارئ عام 2017، قرر الرئيس السيسي 2021 إلغائه قائلا:" يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد..هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر"