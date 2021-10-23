«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة بمستشفى الدعاة

أعلنت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الاشرافية التالية من بين العاملين بالاوقاف للعمل بمستشفى الدعاة وهي على النحو التالي :-

1. المدير المالي

2. المدير الاداري

3. رئيس قسم الموارد البشرية

4. رئيس قسم التكاليف

5. رئيس حسابات مرضي -الاوقاف

6. رئيس حسابات مرضي – خاص

7. رئيس قسم العلاقات العامة

8. رئيس قسم الصيانة الفنية

9. رئيس المخازن

10. رئيس الامن

وذلك بالشروط التالية :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم عليها

2. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الاولى لوظائف مديري الادارات

3. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثانية لوظائف رؤساء الأقسام .

4. أن يكون قد حصل على تقدير امتياز فى العامين الأخيرين.

5. أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل

6. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

التقديم

وأكدت الوزارة على من يرغب لشغل هذه الوظائف من العاملين بالوزارة و الجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط ، التقدم عبر الرابط التالي في موعد اقصاه اسبوع حتى تاريخه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd55efrT4qtaQMNl9IkfOpQRqC3IUozrCmA0w6LVLzzJD_9tg/viewform