الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفعيل بروتوكول التعاون لمكافحة كورونا بمدارس ومعاهد شمال سيناء

المدارس
المدارس

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، تفعيل بروتوكول التعاون بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، بناء على تكليفات دكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بتفعيله من اليوم الأول للدراسة على مستوى المحافظة.

وقال مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء الدكتور حاسم حمدي - فى بيان اليوم - إنه تم تفعيل بروتوكول التعاون من اليوم الأول للدراسة على مستوى المحافظة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، كما تنظم الإدارة مجموعة من البرامج التثقيفية بالمدارس والمعاهد تحت عنوان "ماذا تعرف عن فيروس كورونا الفيروس الغامض".

بدوره، أوضح مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحى عثمان أن البرامج والندوات التثقيفية مستمرة بكافة مدارس ومعاهد شمال سيناء لتوعية المعلمين والطلاب وجميع العاملين وتثقيفهم صحيا فيما يتعلق بالفيروسات وتجنب طرق العدوى وإرشادهم إلى اتباع طرق الوقاية من الأمراض المعدية والتسجيل للحصول على اللقاح لمن لم يسجل نفسه حتى الآن لوقاية نفسه وأسرته وزملائه.
من جانبه، أكد مراقب عام الثقافة بإدارة العريش الصحية أحمد مجدي أن فيروس كورونا مثله كمثل الفيروسات التاجية الأخرى ينتقل من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وينتشر من خلال الاختلاط المباشر للرذاذ المتطاير أو لمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العين ويمكن أن ينتشر أيضاً عبر الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب.
وأضاف مجدي أن الوقاية من الفيروسات عامة هي غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعا وتجنب التواصل المباشر مع المصابين، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، إلى جانب تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس وعدم السفر في أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

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وائل لطفي

بيوت السويس

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