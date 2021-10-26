بكين تشدد إجراءاتها لكبح انتشار فيروس كورونا

كشفت بكين عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كوفيد-19 بعد ظهور إصابات محلية جديدة في الأيام الأخيرة.

وحثت السلطات في بكين السكان على عدم مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا، وقيدت دخول أولئك الموجودين في المناطق التي بها إصابات جديدة إلى العاصمة الصينية، حسبما قال شيوي خه جيان، المتحدث باسم حكومة بلدية بكين، في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين.

وقال شيوي إنه يجب فحص الرموز الصحية لجميع المسافرين إلى بكين في المطار أو محطة السكك الحديدية أو محطة الحافلات عند وصولهم، ويجب منع أولئك الذين ليس لديهم رمز صحي أخضر من ركوب الطائرات والقطارات والحافلات.

وأوقفت السلطات رحلات الأفواج السياحية عبر المقاطعات. ويُسمح للمتنزهات والمسارح والمتاحف المحلية بالعمل بسعة 75 في المائة، فيما أُغلقت المرافق الترفيهية بالمجمعات السكنية مثل غرف الشطرنج ولعب الورق بشكل مؤقت.

وقال المسؤول إن السلطات شجعت على استخدام مؤتمرات الفيديو لتحل محل الاجتماعات الشخصية والمنتديات للمساعدة في تقليل عدد الأشخاص القادمين إلى بكين.

وأبلغت بكين عن حالتين مؤكدتين محليتي العدوى وحالة واحدة بدون أعراض بين الساعة 4 مساء يوم الأحد والساعة 3 مساء يوم الاثنين، حسبما قالت بانغ شينغ هوه نائبة مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين، مضيفة أن شخصا رابعا ثبتت إصابته بشكل أولي بكوفيد-19 يوم الاثنين. وجميع الحالات الأربع في حي تشانغبينغ.

وكانت الحالة التي لم تظهر عليها أعراض مخالطة عن قرب للحالتين المؤكدتين. وقالت بانغ إن الحالتين المؤكدتين، وهما زوجان، سافرتا مع حالتين أخريين تم الإبلاغ عنهما يوم الأحد.

ولفتت بانغ إلى أن السلطات الصحية المحلية تجري تحقيقات وبائية واختبارات معملية وتقوم بتتبع جميع المخالطين عن قرب للحالات المصابة.