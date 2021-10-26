الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 70 طن مياه معبأة مجهولة المصدر بجنوب سيناء

ضبط مياة مجهوله المصدر
ضبط مياة مجهوله المصدر

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة رقابية موسعة على مخازن تعبئة المياه مجهولة المصدر في منطقة الرويسات بشرم الشيخ والتي يتم طرحها وتداولها على أنها مياه معدنية ولتحقيق أرباح طائلة من خلال هذه التجارة غير المشروعة أو غير  القانونية.

وترأس الحملة الرقابية المكبرة  المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بالتنسيق مع العميد عادل إمام، رئيس مباحث التموين للجنوب، وبحضور السيد عبد الراضي محمود مدير مكتب فرع جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة، حيث تمكنت الحملة  الرقابية من ضبط 70 طن مياه معبأة في عبوات مجهولة المصدر ليتم بيعها على أنها مياه معدنية، وتبين أن هذه المياه المعبأة بدون بيانات أو تواريخ إنتاج أو غير ذلك من المستندات أو الأوراق التي تدل على أنها قانونية من عدمها.

وأكد المهندس إبراهيم الحارون، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بناءً على تلقي معلومات تم الحصول إليها بأن هناك مخازن تقوم بتعبئة المياه في قوارير بمنطقة بشرم الشيخ على أنها مياه معدنية بدون بيانات أو مستندات أو أوراق، مما يؤكد على أنها مياه مجهولة المصدر.

وتم على الفور التحفظ على 70,000 لتر مياه معباة في قوارير ثلاثة أنواع منها  قوارير 7 لتر و11 لترًا و19 لترًا، وتم اتخاذ إجراءات التحفظ على المياه والكميات المضبوطة وسحب عينات ورفعها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ للتأكد أنها صالحة للشرب أو مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف أنها  ثالث مرة على التوالي يتم ضبط مياه مجهولة المصدر ومعبأة من مياه "الحنفية" يتم إعادتها وتدويرها وتعبئتها وبيعها للمستهلكين على أنها مياه معدنية، ليربحوا مكاسب طائلة.

مباحث التموين حماية المستهلك وزارة الصحة جنوب سيناء شرم الشيخ مجهولة المصدر المياه المعبأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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