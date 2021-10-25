أغانٍ وطنية وطربية فى احتفالات «بشتاك» بنصر أكتوبر الخميس

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء الخميس 28 أكتوبر، الحفل الشهري لدعم الشباب الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين بمسابقة "الصوت الذهبي" على مدار 5 سنوات، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

الحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، وتشارك فيه الأصوات الذهبية: جودي الزيني، محمد زين وسلمى مصطفى بباقة من الأغاني الوطنية منها: "يا أغلى اسم في الوجود"، "يا حبيبتي يا مصر"، بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل، كما يشارك أحمد سعد الفائز بشهادة تميز بمسابقة الصوت الذهبي بأغنية "أحلف بسماها وبترابها".

ومن طلبة ورشة الغناء ببيت الغناء العربي تشارك الطالبة رضوى إبراهيم بعدد من الأغنيات الوطنية.