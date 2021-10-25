الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد زى ألوان الجديد على نايل سات Zee Alwan TV

زى ألوان الجديد
زى ألوان الجديد

تردد زى ألوان الجديد على نايل سات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الملايين من عشاق الدراما الهندية في متابعة المسلسلات المدبلجة أو المترجمة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وأبرز الأعمال الفنية المعروضة عبر شاشتها.

تردد زى الوان الجديد على نايل سات

يرغب الملايين من عشاق الدراما والسينما الهندية في ضبط إشارة بث قناة Zee ALwan عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة أبرز الأفلام والمسلسلات الهندية التي يتم عرضها عبر شاشة القناة وذلك عبر التردد 11277 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 أو على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد 12111 و استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وذلك للحصول على شاشة جيدة للصوت والصورة بتقنية HD دون تشويش للاستمتاع بما تقدمه القناة عبر شاشتها طوال الـ24 ساعة.

أبرز الأعمال الفنية المعروضة عبر شاشتها 

تعرض قناة Zee ALwan القضائية المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا مجموعة مميزة من أبرز الدراما الهندية التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن بوليود والتي تتناول حياة المجتمع الهندي بكافة طبقاته الاجتماعية وتقدم عادات وتقاليد شعب الهندي للجميع دول العالم عاما وللشعوب العربية خاصة حيث يؤثر بشكل كبير على الثقافة المجتمعية تعرض تلك المسلسلات عن طريق دبلجة الحوار أو ترجمته من الهندية إلى اللغة العربية تتميز الحلقات الدرامية بطول مدتها وتعرض أيضا مجموعة نادرة من البرامج الترفهية التي تستضيف نجوم الفن المشاركين في هذه الأعمال الدرامية الهندية 

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نبذة عن نشأة قناة ZEE ALWAN 

يبحث الملايين من المشاهدين بمختلف دول العالم عن تردد زى ألوان الجديد على نايل سات والتي نشأت في 2012 لتكون أحد القنوات التي تعرض ألوان مختلفة من الفن الهندي التي يرغب كافة أفراد الأسرة في مشاهدتها حيث يتم بثها بشكل مجاني وتعرض مجموعة من أفضل الأعمال الهندية المقربة من قلوب المشاهدين بطريقة مدبلجة للعربية 

زي الوان تردد زى ألوان النايل سات Zee ALwan قناة Zee ALwan الدراما الهندية المسلسلات الهندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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