«النسر كلمة السر».. خطة تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الإطارات

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي مستشار الهيئة العربية للتصنيع، عن خطة إنشاء مصنع إطارات السيارات الشي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشائه بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وقال المناسترلي في تصريح لـ"الدستور" إن المصنع من المقرر أن يقام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في العين السخنة بالقرب من ميناء السخنة، مشيرا إلى أن هناك دراسة جدوي فنية ومالية تجريها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في هذه الصناعة، متوقعا أن يتم البدء في الإنشاء خلال مطلع العام المقبل على مساحة تبلغ 450 ألف متر.

أرقام تهمك .. في صناعة الإطارات

من المقرر أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي 7.7 مليون إطار من ماركة النسر بحسب ما أوضح "المناسترلي"، لافتا إلى أن هذا الرقم يضم جميع الفئات الخاصة بالإطارات من ملاكي ونقل، موضحا أن العلامة التجارية مصرية خالصة .

ونوه بأن إنتاج الإطارات يسهم في توفير50% من فجوة الاستيراد، حيث أن نسبة المكون المحلي مرتفعة ولكن وفقا للدراسة هي ما ستحدد حجم النسبة الأدق، إذ أن مصر تستورد حوالي ما يقرب من 15 مليون إطار سنويا بتكلفة إجمالية حوالي مليار دولار أي أن المصنع سيسهم في توفير نصف مليار دولار.

الجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف من إنشاء المصنع تصدير الإطارات إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والأسيوية حيث سيعمل على عودة صناعة الإطارات المصرية من ماركة النسر للمنافسة مرة أخري