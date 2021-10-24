الرئيس السيسى: نتطلع لاتفاق يحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالحنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرس للتعاون والتنسيق.

وأضاف الرئيس السيسي: «أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الرامية حتى ننجح في المواجهة بالتعاون معًا، ونتفادى أن نقع فى التناحر حولها، ولا يأخذنا أحد إلى صراع متهور حول مصدر الحياة دون تفرقة».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، المقام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.