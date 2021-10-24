الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نتطلع لاتفاق يحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالحنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرس للتعاون والتنسيق.

وأضاف الرئيس السيسي: «أود أن أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التضامن الدولى لمواجهة التحديات العالمية الرامية حتى ننجح في المواجهة بالتعاون معًا، ونتفادى أن نقع فى التناحر حولها، ولا يأخذنا أحد إلى صراع متهور حول مصدر الحياة دون تفرقة».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، المقام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الشعب المصرى يتابع قضية سد النهضة».. رسائل «السيسى» من أسبوع القاهرة للمياه

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا