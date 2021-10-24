مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج مراقبة إيران لم يعد يعمل

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن البرنامج الذي يقوم بمراقبة إيران لم يعد يعمل، بسبب عدم إصلاح طهران لأجهزة التصوير في أحد المواقع النووية المهمة.



وقال جروسي - في مقابلة لشبكة (إن.بي.سي.) الإخبارية اليوم الأحد- إن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول على محتوى الكاميرات في منشأة تتولى مهمة صناعة أجزاء من أجهزة الطرد المركزية بسبب هجوم تخريبي في شهر يونيو الماضي كانت إيران قد اتهمت إسرائيل بارتكابه.



وأضاف أن عدم إتاحة محتوى الكاميرات في المنشأة يضر بجهود الوكالة الدولية من أجل استكمال هدفها بتكوين تصوير عما تقوم به طهران على أرض الواقع.



ولفت جروسي إلى أن هذا الموقف "المقلق" من جانب إيران؛ يدعو لاستعادة موقف كوريا الشمالية حين طردت مفتشي الوكالة عام 2009 ، واليوم فإنه من المعتقد أن لدى بيونج يانج أسلحة نووية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 11064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و844 ألفا و589 شخصًا.

وأشارت الوزارة في بيانها، اليوم الجمعة، إلى وفاة 165 شخصًا جراء إصابتهم بكورونا خلال 24 ساعة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ تفشي كورونا في البلاد 124928 شخصًا، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفت التقرير إلى تطعيم 50 مليونًا و373 ألفًا و488 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 28 مليونًا و291 ألفًا و777 شخصًا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد من تلقوا التطعيم في البلاد 78 مليونا و665 ألفًا و265 جرعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.