السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الكتائب اللبناني: الأولويات هى إجراء الانتخابات في موعدها واستقلالية القضاء

رئيس حزب الكتائب
رئيس حزب الكتائب سامى الجميل

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانى ​سامي الجميل​، خلال جولته في ​الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب لقائه في واشنطن أعضاء ​الكونجرس الأمريكى​، "إننا نتشارك وإياهم هموما مشتركة، فقد صدر قرار يؤكد على المبادئ التي نطالب بها وهي استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية، سيادة لبنان واستقلاله، رفض أي سلاح خارج إطار الدولة، مواجهة الفساد والشفافية، وإجراء الانتخابات في موعدها واحترام المهل الدستورية".

وشدد الجميل في تصريحات تلفزيونية، على أن الأولويات واضحة وهي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، دعم الجيش، حماية القضاء واستقلاليته، دعم الشعب اللبناني للصمود، في المرحلة الحالية، والدفع باتجاه حماية سيادة لبنان.

وأعلن الجميل أن دعم الجيش أساسي بالنسبة للأمريكيين، لحماية الاستقرار وحماية اللبنانيين في الظرف الذي نمر به، كما تم التركيز على استكمال المساعدات للبنان أكانت صحية أو اجتماعية، مستدركا "إننا بحثنا الموضوع التربوي، وموضوع المستشفيات والأدوية، أي الهموم الأساسية للبنانيين، بحيث تستطيع الإدارة الأمريكية، أن تساعد لبنان عبر المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، بشكل مباشر للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة".

وقرر الرئيس اللبناني ميشال عون رفض تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب وإعادتها مرة أخرى إلى البرلمان الذي أقره بتصويت أغلبية الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي ووقع عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأول.

وبهذا القرار، لن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها على القانون حيز التنفيذ، والتي كانت تنص على تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من شهر مايو، بالإضافة إلى إلغاء استحداث 6 مقاعد في المجلس النيابي للبنانيين في الخارج.

لبنان حزب الكتائب اللبنانى الانتخابات القضاء الشعب اللبناني

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وائل لطفي

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