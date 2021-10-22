الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النائب العام اللبنانى: مفوض الحكومة كلف بالاستماع لأقوال جعجع بأحداث بيروت

سمير جعجع
سمير جعجع

أكد النائب العام اللبناني، غسان عويدات، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أشار بتكليف مديرية المخابرات بالاستماع إلى أقوال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في التحقيقات المتعلقة بأحداث بيروت التي وقعت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و32 مصابًا.
 

ونفى النائب العام غسان عويدات، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار عن النائب العام بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية.
 

وأوضح أن إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تتم متابعتها من قبل السلطات المعنية، لمعرفة ما إذا كان التكليف يترتب عليه استجواب في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية بالموضوع.
 

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن المحكمة العسكرية ستستدعي رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إلى أقواله في أحداث بيروت الدامية، وذلك بعد اتهام حزب الله اللبناني وحركة أمل لحزب القوات بالمسئولية عن إطلاق النار على المشاركين في المسيرة من الحزب والحركة التي كانت تتجه لقصر العدل، للمطالبة بإقصاء القاضي طارق البيطار عن منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري.
 

فيما رد حزب القوات بأنه لم يتسلم أي طلب رسمي بهذا الشأن، فيما رد جعجع عبر لقاء تليفزيوني بأنه مستعد للمثول أمام التحقيق بشرط مثول قيادات من حزب الله للتحقيق أيضًا.

بيروت المحكمة العسكرية جعجع النائب العام اللبناني

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وائل لطفي

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